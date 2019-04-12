الان تتابع السودان.. الجيش يبدأ حوارا مع المعتصمين والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل وكالات- الخليج 365
بدأ الجيش السوداني، اليوم الجمعة، حوارًا مع المحتجين المعتصمين بمقر القيادة العامة للجيش السوداني وسط العاصمة “الخرطوم” في إطار محاولاته امتصاص غضبهم.
وخاطب ضباط في الجيش السوداني مئات الآلاف من المعتصمين، مؤكدين وقوف الجيش مع مطالبهم في انتقال السلطة إلى حكومة مدنية ومخاطبة شواغلهم.
وبالإضافة إلي ذلك تجددت التظاهرات، اليوم، في سبع من مدن الولايات السودانية المختلفة, احتجاجًا على تسمية وزير الدفاع السابق عوض بن عوف رئيسًا للمجلس العسكري الانتقالي، وللمطالبة بتسليم السلطة لحكومة
انتقالية, بحسب شهود عيان.
وفي ذات المنحى، أدى مئات الآلاف من المحتجين السودانيين صلاة الجمعة اليوم, أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني, حيث يدخل الاعتصام الذي نفذوه أمامها يومه السابع.
وشكل اليوم أكبر تجمع بمقر الاعتصام, حيث انقسم المحتجون إلي مجموعات لأداء صلاة الجمعة, نظرا لضخامة العدد.
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