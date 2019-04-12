الان تتابع ضباط الجيش السوداني يرفضون المجلس العسكري الانتقالي بقيادة أبوعوف والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365 رفض ضباط الجيش السوداني ، اليوم (الجمعة)، المجلس العسكري الانتقالي ، بقيادة الفريق عوض أبو عوف ، واصفين إياه بنموذج مصغر من النظام السابق. وخرج العشرات من الضباط ، الجمعة ، لمشاركة المعتصمين والمتظاهرين قرب القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية ، منددين ببيان أبو عوف، مؤكدين وقوفهم مع الشعب السوداني في رفضه للمجلس العسكري الانتقالي.

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