طه: سقوط مشروع جماعة تميم في السودان والجزائر وطرابلس ليبيا

كشف المحلل السياسي، أمجد طه، اليوم الجمعة استعداد نظام الحمدين في قطر لتقديم اللجوء للبشير.

وقال طه في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "قبل قليل تواصل المسؤول في نظام قطر خالد بن محمد الشهواني" القائم بالاعمال بالانابة" في السودان مع جهات سودانية قائلاً نحن مستعدين لتقديم لجوء للبشير ودعم الخرطوم اقتصادياً".

وتابع "فكان الرد : خليك في حي المنشية قطعة رقم 92هـ(حيث السفارة) وهذه حدودكم ولا تخرجوا عنها".

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وذكر طه في تغريدة أخرى" يجب ان تكون شيء اولاً كي تسقط".

ومضى "أما أخلاقيا وسياسياً فقد سقط بعين العرب يوم قال إيران"شريفة"والحرس الثوري ليس بإرهابي".

واختتم "قد سقط مشروع جماعة تميم في السودان والجزائر واليوم في طرابلس ليبيا..وبقى نظام تنظيم الحمدين مجرد هيكل رَثٌّ مهترئ ينتظر لحظة الإنهيار".