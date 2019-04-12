مندوب السودان في مجلس الأمن: قرارات المجلس العسكري استجابة لمطالب الشعب

قال مندوب السودان في مجلس الأمن، إن قرارات المجلس العسكري الانتقالي هي
استجابة لمطالب الشعب.
وأضاف، خلال جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في السودان: ما يحدث في السودان
شأن داخلي.
ودعا المندوب السوداني المجتمع الدولـي لدعـم الانتقال السياسي في البلاد.
وأكد أن المجلس العسكري سيكون راعياً للحكومة المدنية ولن يحكم البلاد.
ولفت إلى أن المجلس العسكري الانتقالي أكد التزامه بالقوانين الدولية.
وفي وقت سابق اليوم، اعتذر قائد قوات الدعم السريع في السودان عن المشاركة في المجلس العسكري.
وقال قائد قوات الدعم، اليوم الجمعة، 12/نيسان/2019، إن قواته ستظل جزءا من
القوات المسلحة وستعمل على وحدة البلاد واحترام حقوق الإنسان.
وأكد أن قواته ستبقى منحازة لخيارات الشعب السوداني بكل أطيافه.
ويوم أمس أعلن الجيش السوداني عن سريان حظر التجوال في البلاد من الساعة 10
مساء حتى 4 صباحا لمدة شهر.
وحذر الجيش في بيان له المواطنين من عدم الالتزام بحظر التجوال الذي سيبدأ الساعة
10 ليلا حتى 4 صباحا بالتوقيت المحلي.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن الجيش السوداني عن اعتقال الرئيس عمر البشير والتحفظ
عليه في مكان آمن.
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