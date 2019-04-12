صحيفة: كانت السلطات السودانية تسارع للإرتماء في أحضان قطر وتركيا وإيران

أنقرة، طهران - الخليج 365

قالت صحيفة خليجية، "نريد للسودان الخير والأمن والاستقرار، وأن ينعم شعبه الشقيق بالسلام والعيش الكريم".

وقالت صحيفة "الوطن" الصادرة اليوم الجمعة تابعها "الخليج 365" - "نريد أن نرى بلداً يخرج من الأزمات التي عانى منها كثيراً والعقوبات التي كانت متعبة لشعبه جراء سياسات كانت عاجزة عن قراءة المطلوب عمله وما يجب تلافيه، نريد أن ينعم أهله بالتنمية الواجبة، ذلك البلد الذي يعتبر سلة الغذاء العالمية، والغني بالموارد بمختلف أنواعها.

وتابعت " لكن السياسات العقيمة التي خسرت نصف أراضي السودان بعد حرب طويلة، وتردي الأوضاع الاقتصادية، والنفوذ الواضح لجماعة “الإخوان” الإرهابية وتغلغلها في جميع المجالات وأكثرها أهمية، وجميع هذه النكبات يمكن معرفة نتائجها الكارثية على الشعب السوداني.

ومضت ولم يكن ما سببته من غضب مجرد نيران تحت الرماد، بل كانت أمور يلمسها المواطن السوداني في حياته اليومية، وتراكمات من الفشل في الإدارة على مختلف الصعد في الدولة التي لا ينقصها شيء مطلقاً.. وبالتالي كان لابد من لحظة ما يصرخ فيها الشباب السوداني بملء الحناجر.. يكفي.

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وتساءلت "كم مرة مدت الدول العربية الصادقة والشقيقة للشعب السوداني يدها وفتحت قلبها، وكانت السلطات تسارع للارتماء في أحضان قطر وتركيا وإيران؟ وكم مرة عبرت فيها الدول التي تريد مصلحة السودان عن دعمها للأشقاء، ليكون العثماني الجديد هو الوافد الذي يتعامل مع السودان كما لو أنه غنيمة؟".

وأشارت إلى أن "الجيل الحالي الذي اختار أحد أهم المقار في السودان للاعتصام به، وهو مقر القيادة العامة للجيش بكل ما له من رمزية، كان عبارة عن نفاذ الصبر، ولم تكن ردة الفعل على مضاعفة أسعار الخبز إلا تعبيراً عن انفجار غضب جيل تربى في كنف نظام لم يعهد منه إلا التهميش والتسبب بضيق سبل الحياة، فكان الاعتصام بمقر قيادة الجيش الذي طالما كان حصن السلطة لتتوالى الأحداث والاحتجاجات والتطورات التي شهدها العالم أجمع".

وشددت أن ما يهم اليوم أن يكون التغيير حقيقياً نحو استعادة زمام الأمور الطبيعية التي تليق بالسودان كوطن يحلم عشرات الملايين من أبنائه بالانتقال نحو الأفضل، ووضع حد لتدخلات الحركات الدينية، وعدم عودة ذات الأساليب في الحكم ، فجماعة مثل “الإخوان” الإرهابية لا شك أنها تتربص بانتظار فرصة ما تعيدها كما هي بوجهها البشع لتستأثر بمقاليد الحكم، وتلتف بالتالي على مطالب الشعب الذي خرج ليعبر عن رفض عقود تهالك فيها كل شيء وبات لابد من حركة تجديد شاملة.

واختتمت "اليوم الصورة باتت واضحة جداً والمهم توجيه البوصلة بالاتجاه الصحيح وليس الاكتفاء بطي صفحة الماضي، والشعب السوداني حسم خياراته ويعي جيداً المطلوب من أي طبقة سياسية قد تتحمل مسؤولية العهد الجديد.. وتتمثل بمفاضلة الخيارات وإجادة توجيه الدفة نحو الهدف الذي يتحقق فيه ما يعمل له الشعب السوداني".