تنظيم الحمدين يزيد من وتيرة الإقتراض على حساب القطاع العام

يواصل إنخفاض ودائع القطاع العام القطري، جراء الإقتراض المتزايد لتنظيم الحمدين، حيث بلغت تلك الودائع نحو 23 مليار ريال (6.33 مليار دولار) في فبراير/ شباط الماضي، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018 .

وبحسب التقرير، تتألف مؤسسات القطاع العام القطرية التي تملك ودائع في البنوك العاملة في البلاد، من الحكومة، والمؤسسات الحكومية التابعة لها، إضافة إلى المؤسسات شبه الحكومية، وفق «بوابة العين الإخبارية».

وارتفعت حدة أزمة السيولة المالية للدوحة خلال العامين الماضي والجاري، وسط تراجع الإيرادات، وارتفاع النفقات الجارية اللازمة لتلبية الموازنة المحلية، وللإنفاق على المشاريع المتعلقة بكأس العالم 2022.

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وجاء في تقرير رسمي حديث صادر، أمس، عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي ودائع القطاع العام (حكومة ومؤسسات تابعة ومؤسسات شبه حكومية) في البنوك العاملة في قطر، بلغ 278.3 مليار ريال (76.4 مليار دولار)، حتى نهاية فبراير/ شباط الماضي، بينما في فبراير/ شباط 2018، بلغ إجمالي قيمة ودائع القطاع العام القطري، داخل البنوك التجارية العاملة في البلاد، نحو 301.34 مليار ريال (82.83 مليار دولار)، وفق ما أوردته البيانات الرسمية الحديثة.

وبلغت ودائع الحكومة القطرية حتى مارس/ آذار الماضي 77.8 مليار ريال (21.39 مليار دولار)، مقارنة مع 82.3 مليار ريال (22.62 مليار دولار) في فبراير 2018.

بينما بلغت ودائع المؤسسات الحكومية التي تختلف عن ودائع الحكومة، نحو 167.3 مليار ريال (45.98 مليار دولار) حتى نهاية فبراير الماضي، نزولاً من 186.8 مليار ريال (51.34 مليار دولار) في فبراير 2018. أما المؤسسات شبه الحكومية، فبلغ إجمالي ودائعها حتى فبراير الماضي 33.1 مليار ريال (9.09 مليار دولار)، مقارنة مع 32.2 مليار ريال (8.85 مليار دولار) في فبراير 2018.