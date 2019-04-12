باحثان : الإخوان أفرزت عشرات الفصائل الإرهابية

أجمع باحثان عربيان على أن جماعة الإخوان الإرهابية، أفرزت منذ تأسيسها عشرات التنظيمات الإرهابية التي باتت تهدد دول العالم .

وقالت الباحثة داليا زيادة، مدير المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن أسامة بن لادن مؤسس تنظيم «القاعدة»، وأبو بكر البغدادي مؤسس تنظيم «داعش»، بدأ نشاطهما في سن مبكرة عضوين في جماعة «الإخوان» .. مشيرة الى أن جماعة الإخوان اتخذت من الدين أداة لتحقيق الهدف السياسي الأعلى لها، وهو نشر الخلافة كنظام حكم، ومن ثم التربع على عرش العالم .

وأضافت أن الجماعة حرفت، في سبيل تحقيق ذلك، مفهوم الجهاد لتبرر القتل والاغتيال والإرهاب.

فيما قال هيثم شرابي، الباحث الحقوقي، إن تنظيم جماعة «الإخوان» لا تقل خطورة عن إيران في المنطقة.

وقال شرابي ل«الخليج»: إن هناك تشابكاً في العلاقات والمصالح بين إيران وجماعة الإخوان، ما يدفع المنطقة إلى الخطر وعدم الاستقرار. وأشار إلى أن الحرس الثوري الإيراني يعد أحد الداعمين لجماعة «الإخوان» في المنطقة العربية.