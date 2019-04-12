مصر تفسد مخططات الحمدين الإرهابية

تمكنت السلطات الأمنية المصرية، من إفساد مخططات تنظيم الحمدين الإرهابية، بعد أن ضيقت الخناق على أذرعها الإعلامية، حسبما ذكر تقرير بثته قناة قطر مباشر .

وقال التقرير إن الدولة المصرية تواصل تضييق الخناق على الأذرع الإعلامية ل«نظام الحمدين» الإرهابي؛ بعد رصد مشاركة هذه الأذرع التابعة ل«نظام الحمدين» في التخطيط لأعمال تخريبية داخل البلاد؛ بفضل القيادات الإرهابية، التي يأويها النظام القطري على أراضيه، والتي تحيك الخطط والمؤامرات، وترسلها للجماعات الإرهابية؛ لتقوم بتنفيذها على الأراضي المصرية.

وتابع التقرير: «محكمة نقض مصرية أصدرت حكماً نهائياً بإدراج ثلاثة من مذيعي قناة «الجزيرة» على قوائم الإرهاب، وقضت بتأييد إدراج 187 شخصاً، في القضية المعروفة إعلامياً ب«طلائع حسم الإرهابية» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 5 سنوات، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا».

واستكمل تقرير قناة المعارضة القطرية: «مذيعو الحمدين ب«الجزيرة» هم: أيمن عزام، سالم المحروقي، ومحمد ماهر عقل، ومن بين الأسماء المدرجة أيضاً ياسر العمدة، حمزة زوبع، وجدي غنيم، مجدي شلش، عصام تليمة، يحيى موسى، معتز مطر، محمد القدوسي، محمد ناصر، صابر مشهور، وأسامة جاويش».

وأكد التقرير أن التحريات الواردة في أوراق القضية، أكدت اتفاق قيادات تنظيم جماعة «الإخوان» الهاربين، داخل البلاد وخارجها على وضع مخطط؛ لإعادة تنظيم صفوف عناصر المجموعات المسلحة، وتصعيد العمل المسلح داخل البلاد، وانتقاء عناصر قتالية جديدة تحت مسمى «طلائع حسم».