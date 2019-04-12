محلل سياسي: الدول الكبرى تتفهم عملية الجيش الليبي في طرابلس

قال الخبير والمحلل السياسي، خلفان الكعبي، إن الجيش الوطني الليبي يقترب من مركز

مدينة طرابلس ويلحق خسائر كبيرة بالمليشيات الإرهابية ومن ضمنها داعش.

وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الجمعة، 12/نيسان/2019: عدد

من الدول الكبرى تتفهم مبررات العملية العسكرية ولا تعارض اجتثاث الميليشيات الارهابية.

ولفت الكعبي إلى أن صراخ داعم الإرهاب الاول في ليبيا (قطر) بدء يخبو.. مؤكدا أن سيطرة الجيش على طرابلس سيعيد الاستقرار.

على الصعيد الميداني، تعرض مطار معيتيقة في العاصمة الليبية طرابلس لقصف

الجوي اليوم الجمعة، 12/نيسان/2019.

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وقالت مصادر إعلامية إن طائرة حربية قصف مطار معيتقيقة في العاصمة الليبية التي

تقترب المواجهات منها.

وكانت طائرة حربية قصفت، في وقت سابق اليوم، أهدافا لعناصر الوفاق في منطقة

وادي الربيع.

إلى ذلك، أعلن علي القطراني، نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، استقالته من

المجلس، معللاً ذلك بانفراد فايز السراج باتخاذ القرارات.