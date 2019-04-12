شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج الانتخابات الإسرائيلية: تقدم الليكود على حزب الجنرالات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ردينة فارس (غزة)

أظهرت النتائج الرسمية النهائية للانتخابات الإسرائيلية الخاصة بالكنيست الـ21 تفوق حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو بمقعد واحد فقط عن منافسه الأول تحالف «أزرق - أبيض» بزعامة الجنرال السابق بيني غانتس، وبعض الجنرالات والسياسيين. ووفقا للنتائج التي نشرتها لجنة الانتخابات المركزية، فإن حزب الليكود حصد 36 مقعدا، مقابل 35 لصالح تحالف حزب غانتس الذي يضم أحزابا عدة، منها «هناك مستقبل» بقيادة الصحفي يائير لبيد، وحزب «تيليم» برئاسة الجنرال موشيه يعلون.

هذا وتترقب الأوساط السياسية أن يشكل نتنياهو حكومة عهدته الخامسة قبل نهاية أبريل الجاري، حيث بدأ بالاتصال مع أحزاب التحالف اليميني، التي يحظى نتنياهو معها بأغلبية 65 مقعدا في الكنيست الحالي، بزيادة 4 مقاعد عن تحالفه في الحكومة السابقة.