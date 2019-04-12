شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيان إلى المحكمة.. حاولا استنساخ جريمة نيوزيلندا والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - ترجمة: حسن باسويد (جدة) وقف بريطانيان ينتميان إلى اليمين المتطرف اليوم (الجمعة) أمام محكمة «ليدز كراون» بعدما وجهت لهما تهمة التشجيع على شن هجمات إرهابية ضد المسلمين في المملكة المتحدة. وفق ما ذكر موقع BBC الإخباري. وأقدم المتهمان على نشر بيانات لمجموعة من المواطنين يشاركون في مجموعة على تطبيق «واتساب»، تدعى «الميليشيا المسيحية البيضاء»، تحدثوا في دردشة جماعية، حول فعل شيء مشابه لما تم تنفيذه خلال الهجمات التي شنها إرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، في 15 مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 50 مسلماً. ويواجه المتهم الأول مورغان سيلز (19 عاماً) من سكان مدينة ساوث شيلدز 8 تهم تتعلق بجمع الوثائق والتعليمات المتعلقة بالإرهاب، تتضمن صنع المتفجرات وتفخيخ السيارات. أما زميله غابريال لونغو (26 عاماً) من وست سوسيكس فيواجه 4 تهم أخرى تتعلق أيضا بجمع ونشر وثائق تشجع على الإرهاب. وتوقعت النيابة أن تستمر محاكمة الإرهابيين أسابيع عدة.

وقف بريطانيان ينتميان إلى اليمين المتطرف اليوم (الجمعة) أمام محكمة «ليدز كراون» بعدما وجهت لهما تهمة التشجيع على شن هجمات إرهابية ضد المسلمين في المملكة المتحدة. وفق ما ذكر موقع BBC الإخباري. وأقدم المتهمان على نشر بيانات لمجموعة من المواطنين يشاركون في مجموعة على تطبيق «واتساب»، تدعى «الميليشيا المسيحية البيضاء»، تحدثوا في دردشة جماعية، حول فعل شيء مشابه لما تم تنفيذه خلال الهجمات التي شنها إرهابي على مسجدين في كرايست تشيرش بنيوزيلندا، في 15 مارس الماضي، وأسفرت عن مقتل 50 مسلماً. ويواجه المتهم الأول مورغان سيلز (19 عاماً) من سكان مدينة ساوث شيلدز 8 تهم تتعلق بجمع الوثائق والتعليمات المتعلقة بالإرهاب، تتضمن صنع المتفجرات وتفخيخ السيارات. أما زميله غابريال لونغو (26 عاماً) من وست سوسيكس فيواجه 4 تهم أخرى تتعلق أيضا بجمع ونشر وثائق تشجع على الإرهاب. وتوقعت النيابة أن تستمر محاكمة الإرهابيين أسابيع عدة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.