شكرا لقرائتكم خبر عن مظاهرة كبيرة في الجزائر والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - أ ف ب (الجزائر)سار حشد هائل من المتظاهرين في وسط الجزائر العاصمة في يوم الجمعة الثامن على التوالي والأول منذ تولي الرئيس الانتقالي منصبه وإعلانه عن تنظيم انتخابات رئاسية في 4 يوليو، وفق صحفيي فرانس برس.
ويصعب تحديد العدد الدقيق للمتظاهرين، إذ لا تنشر السلطات ولا المحتجون أرقاماً. لكن الحشد الهائل كان ملأ بعيد الظهر وسط العاصمة بأعداد توازي على الأقل الأعداد التي كانت تنزل أيام الجمعة خلال الأسابيع السابقة، والتي كانت تعتبر ضخمة بالفعل.
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