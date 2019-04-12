شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" بالبحيرة: هناك قوى تحارب التعديلات الدستورية لتعطيل الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظم حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، في محافظة البحيرة، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً، للتوعية بأهمية التعديلات الدستورية، في مركز أبو المطامير، بحضور النائب محمد عبد الله زين الدين أمين الحزب بالمحافظة، النائب يحيى عيسوى داود، والنائب عصام الصافي قاسم، ومحمد وجيه خالد أمين التنظيم، ومحمود عبد الصبور أمين إعلام الحزب بالبحيرة، وليد هاشم أمين عام مساعد الحزب بالبحيرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء وأمناء الحزب في المحافظة.

وقال النائب يحيى عيسوى داود، أن الدستور هو وثيقة يحب ان تواكب التغيرات التي تحدث الآن لافتا إلى أن هناك قوى داخلية وخارجية تحارب التعديل لتعطيل مسيرة الإصلاح الاقتصادى، موضحا أن احتياطي النقد كان فى عام 2013 لا يتجاوز 13 مليار جنية . ومعدل البطالة 9 من عشرة وتعرضت مصر لأكثر من 512 عملية إرهابية .

وأضاف "عيسوى"، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري الحاشد، أنه الآن أصبح لدينا شبكة طرق عالميا تم انجازها خلال مدة قصير بلغت 6000 ك ومحطات كهرباء عمالقة .ولذلك كان لابد من ان نقول نعم لتعديل الدستور.

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ومن جانبه، تحدث عصام الصافى عن دور المرأة وأن التعديل الجديد منحها 25% من مقاعد البرلمان نظر لدورها فى المشاركة السياسية . مطالبنا بضرورة اثبات ذلك بالخروج الى اللجان والتصويت بنعم.

وفي نفس السياق، تحدث النائب محمد زين الدين أمين عام الحزب، عن ما كان يحدث بالسابق وما يتم الان هو ان الناخب هو صاحب القرار فى اختيار النائب وان تحملنا الإصلاحات الاقتصادية من قبل وطالب ان يكون مركز ابو المطامير ضمن المراكز الأولى فى الحشد وان يكون له كلمة مسموع وحب لبلده والخروج والتصويت بنعم

وفي الوقت نفسه، قال المحاسب محمد وجيه خالد أمين تنظيم المحافظة أن حزب مستقبل وطن يقع على عاتقة مسؤولية كبير وطالب أمناء المراكز بالنزول الو الوحدات الحزبية وتسهيل عملية خروج الناخبين والوصول إلى مقار اللجان والتصويت بنعم، كما أكد هاني برهام أمين الحزب، أن المؤتمر يهدف الى توعية اهالى ابو المطامير، الذين يتميزون بالوطنية العالية وقدرتهم على الحصول على المركز الأول في نسبة التصويت، والقدرة على الحشد.