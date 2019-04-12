شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل النواب: القارة الأفريقية ستشهد نهضة كبيرة بفضل رؤية الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب إن زيارات الرئيس السيسي لقارة أفريقيا وآخرها زيارة اليوم إلى السنغال، تؤكد أننا أمام مشهد جديد لتحقيق التنمية الإقتصادية الحقيقية للقاره الأفريقية.

وأوضح الشريف ، في بيان صحفي له أنه برؤيه حكيمة وجهد كبير للرئيس السيسي يعمل بكل قوة من أجل يحقق المصالح المشتركه بين جميع دول القارة، مؤكدا أن القارة الافريقية سوف تشهد نهضه كبيرة في البنية التحتية وكذلك إعاده للتراث العظيم للحضارة المصرية وعلاقتها التاريخية مع قارتها الأفريقيه بما يعود بالنفع علي شعوب أفريقيا.

وأضاف "وكيل أول النواب" أن أحد الرؤساء الأفارقة ، قال أنه إذا كان الرئيس جمال عبدالناصر ، قاد استقلال أفريقيا ، فإن الرئيس السيسي يقود أفريقيا الآن للإستقلال الإقتصادي.

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وتابع " الشريف" علينا جميعا كأبناء مصر أن نفخر بذلك وهذا يتطلب منا جميعا بذل الجهد والوقوف خلف قيادة عظيمة أعادت لمصر ريادتها وإستقرارها وعلاقتها المتوازنة مع جميع دول العالم، مشيرا إلى أن ما شهدته مصر من إصلاحات إقتصادية حقيقية وبمشروعات قوميه غير مسبوقة شهدت له جميع المؤسسات الدولية بما يؤدي لصالح شعب مصر العظيم، ومانقوم به من إصلاحات سياسية حالية هو جزء من هذه الإصلاحات التي طال إنتظارها لبناء الدولة المصرية الحديثة.

ويقوم الرئيس السيسي ،بجولة خارجية لأفريقيا شملت زيارة غينيا وكوت ديفوار والسنغال، حيث أجرى مباحثات هامة تتعلق بدعم العلاقات وتوسيع التعاون في مختلف المجالات خاصة التجارية والاستثمارية.