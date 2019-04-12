شكرا لقرائتكم خبر عن النائب البدرى ضيف: جلسات الحوار المجتمعى للتعديلات الدستورية تمت بشفافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب البدرى أحمد ضيف، أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيشهد إقبال كبير من قبل المواطنين وهذا يعود لحثهم الوطنى، وأن المصريين يقفون بجانب وطنهم فى وقت الحاجة، والتعديلات نهدف لتحقيق مزيد من الاستقرار السياسى على الأرض.

وأشار ضيف، أن جلسات الحوار المجتمعى شهدت عرض جميع وجهات النظر لكل فئات المجتمع المؤيد والمعارض وتم نقل هذه الجلسات بشفافية كاملة للمواطنين وأصبح لدى المواطنين قناعة كاملة بأهمية التعديلات ولماذا فى هذا التوقيت وأنها ليست لمصلحة شخص ولكن لصالح الدولة المصرية، ومن يختزلها فى مادة واحدة مخطئ.

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وأشاد ضيف، بعودة مجلس الشورى فى التعديلات الدستورية، مؤكدا انه الغرفة التشريعية الثانية ستكون بمثابة مساعد لمجلس النواب، بالإضافة إلى ان كوته المرأة من الايجابيات بعد الدور العظيم الذى قامت به المرأة المصرية عبر التاريخ، وتمثيل الشباب وذوى الإعاقة وهذا يعنى ان التعديلات ليست مادة وحيدة كما يعتقد البعض او تصدرها فئة بعينها للمواطنين ولكنها جاءت لتحقيق مصلحة الوطن.