قنصل لبنان في لاغوس تابع قضية اطلاق سراح شربل عقيقي

تابع قنصل لبنان العام في لاغوس الياس نقولا قضية اطلاق سراح شربل طوني عقيقي، واجرى الترتيبات اللازمة لسفره الى لبنان للمعالجة، حيث سيصل اليوم اليوم عند الساعة العاشرة الا ربع مساء الى مطار بيروت على متن "طيران الشرق الاوسط" وسيكون في استقباله موفدون من وزارة الخارجية وعائلته.
وفي وقت أطلق سراح عقيقي (27 عاما) من بلدة كفرذبيان والذي اختطف قبل يومين، في نيجيريا.وفي التفاصيل انه في خلال الليلة الماضية افرج الخاطفون عن عقيقي في احدى غابات نيجيريا، وتم نقله في سيارة اسعاف الى مستشفى في لاغوس بمواكبة من سيارة الشرطة.
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