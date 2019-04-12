الجمارك: بيع بالمزاد العلني لسيارات وأدوات منزلية وكهربائية ودراجات نارية وألبسة

أصدرت ​المديرية العامة للجمارك​ إعلانًا عن بيع بالمزاد العلني "كميات كبيرة من البضائع المتروكة والمحجوزة للبيع برسم الاستهلاك المحلي أو إعادة التصدير، ومن بينها: سيارات، أدوات منزلية، آلات طباعة، أثاث، أدوات كهربائية، دراجات نارية، أحذية وألبسة، أقمشة، بلاط".

ولفتت المديرية إلى أن ذلك "يندرج في إطار تنفيذ خطتها في ​مكافحة الفساد​ ومنع هدر المال العام وبهدف توفير إيرادات للخزينة وتنشيط حركة ​مرفأ بيروت​ وبغية توفير مساحات ضخمة مشغولة منذ عشرات السنين".

وأشارت إلى أن "البيع يجري في مرفأ بيروت يوم الخميس الواقع فيه 25 نيسان 2019، الساعة التاسعة صباحًا"، لافتة إلى أنه "يمكن استئناف البيع لأيام متتالية تحدد في حينه"، وداعية الراغبين في الشراء للاطلاع على جداول البضائع على الموقع الالكتروني لادارة الجمارك: www.lebaneseCustoms.gov.lb

وأوضحت المديرية أن "شروط البيع هي أن تباع البضائع حرة من كل الرسوم والمصاريف التي تكون مترتبة عليها، ويتم دفع ثمن البضائع نقدًا"، مبينة أنه "بإمكان الشاري الذي رسا عليه المزاد حق التصرف بالبضائع كما لو كانت واردة من الخارج، وله الحق بإعطائها جميع الأوضاع التي تسمح بها القوانين والأنظمة المرعية الإجراء، شرط رفع القيود عنها في حال وجودها". بالاضافة إلى "رفع البضائع من المزايدين أي المستفيدين خلال مهلة أسبوع من تاريخ البيع".