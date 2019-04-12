طالب بالجامعة اللبنانية يفوز بدرجة "مشرّف" بمؤتمر نموذج الأمم المتحدة

فاز الطالب جورج البيك من الجامعة اللبنانية، كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية، بدرجة مشرّف في مؤتمر النموذج السنوي للأمم المتحدة، " Change The World"، بعد أن شارك في المؤتمر الذي انعقد في المقر العام للأمم المتحدة في نيويورك يومي 29 و30 آذار 2019، عبر منظمة إيطالية غير حكومية AssociazioneDiplomatici، وهي منظمة تتمتع بمكانة استشارية خاصة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC التابع للأمم المتحدة.
وقد تمّ اختيار الطالب جورج البيك من الجامعة اللبنانية وإيرينا الحايك من جامعة سيدة اللويزة لتمثيل دولة "بوروندي" داخل منظمة الصحة العالمية، حيث بلغ عدد الدول الممثلة فيها 190 دولة وعدد الطلاب 360 طالبًا.
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