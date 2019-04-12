طالب بالجامعة اللبنانية يفوز بدرجة "مشرّف" بمؤتمر نموذج الأمم المتحدة

فاز الطالب جورج البيك من ​الجامعة اللبنانية​، كلية الحقوق و​العلوم​ السياسية والإدارية، بدرجة مشرّف في مؤتمر النموذج السنوي للأمم المتحدة، " Change The World"، بعد أن شارك في المؤتمر الذي انعقد في المقر العام للأمم المتحدة في ​نيويورك​ يومي 29 و30 آذار 2019، عبر منظمة إيطالية غير حكومية AssociazioneDiplomatici، وهي منظمة تتمتع بمكانة استشارية خاصة لدى ​المجلس الاقتصادي والاجتماعي​ ECOSOC التابع للأمم المتحدة.

وقد تمّ اختيار الطالب جورج البيك من الجامعة اللبنانية وإيرينا الحايك من ​جامعة سيدة اللويزة​ لتمثيل دولة "​بوروندي​" داخل ​منظمة الصحة العالمية​، حيث بلغ عدد الدول الممثلة فيها 190 دولة وعدد ​الطلاب​ 360 طالبًا.