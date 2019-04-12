أبي نصر بعد لقاء بري: هدفنا تثبيت الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين

أكد رئيس "​الرابطة المارونية​" النائب السابق ​نعمة الله ابي نصر​ عقب زيارته رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على رأس وفد من المجلس التنفيذي للرابطة أن "زيارتنا هي لتأكيد الثوابت الوطنية للرابطة المارونية، وثقتها بالنظام الديمقراطي البرلماني الذي يشكّل ​المجلس النيابي​ ركيزته الاولى".

ولفت أبي نصر الى "أنني أغتنم المناسبة لنؤكد ان من اهداف الرابطة المارونية الدفاع عن ​حقوق الانسان​ في ​لبنان​، سياسية كانت ام اقتصادية ام اجتماعية، والوقوف بحزم ضدّ التعرّض للحريّات الشخصية والعامة بما فيها ​حرية التعبير​ وإبداء الرأي والإعلام والتعليم و​العمل النقابي​ والنشر والتظاهر، وتوثيق روابط التكاتف والتضامن مع أية مجموعة لبنانية تؤمن بلبنان سيداً، حراً، مستقلاً ونهائياً لجميع ابنائه، وتعمل في سبيله ، أياً كان انتماؤها الطائفي او خيارها العقائدي ".

وشدد على انه "من أهداف الرابطة العمل على تثبيت الشراكة المتوازنة بين اللبنانيين على المستويات التنفيذية والادارية في الدولة، كما أننا مؤمنون بأن الحوار واحترام الحقوق الاساسية بين اللبنانيين هو السبيل القويم للحفاظ على استقرار لبنان ووحدته وسيادته واستقلاله "، مشيراً الى "أننا نقدر دولة رئيس المجلس النيابي في المجلس كما في ​الحياة​ الوطنية لجهة تكريس الاعتدال، والانفتاح، ونعوّل عليه في استكمال مسيرة التشريع التي تثبت الهوية الوطنية، وتعزز القيّم التي تجمعنا، وترمز الى تاريخنا المشترك".

وأشار الى أنه "تُعيدني الذاكرة إلى شهر تشرين الثاني 2010 يوم ناشدت بري إدراج على جدول أعمال المؤتمر الإستثنائي لإتّحاد البرلمانات الإسلامية، بحث المخاطر الكبيرة الناجمة عن ارتكاب المجازر بحقّ المسيحيين في العراق ومصر، فتجاوب فورا واقترح إضافة إدراج مسألة تقلّص الوجود المسيحي في فلسطين. وهكذا عُقد المؤتمر وحضر لبنان وصدرت التوصيات والمقرّرات اللاّزمة والمطلوبة، لكن للأسف، داعش وإسرائيل كانا الأقوى".

ولفت الى "أننا تحدثنا ايضا عن معضلة النزوح السوري والمشاريع التي اعدتها وتعدها الرابطة المارونية ومنها تعديل قانون تملك الاجانب لجهة تنفيذ المادة 11 حيث ان الاجنبي غير اللبناني الذي يشتري الارض عليه ضمن خمس سنوات ان ينفذ الغاية التي اشترى من اجلها هذه الارض. هناك 24 مليون متر اراض مباعة لاجانب انقضت خمس وعشر سنوات ولم ينفذوا الغاية التي من اجلها منحوا الترخيص بالتملك . تحدثنا ايضا عن ذكرى اعلان دولة لبنان الكبير في المئوية المقبلة . وتوقفنا عند ذكرى المجاعة ، وكان يرغب دولته ونحن معه ان نبدل ذكرى المجاعة بذكرى مآسي وويلات الحرب الكونية الاولى على لبنان وهي تشمل المجاعة والهجرة ونحن نعرف ان ثلث الشعب اللبناني مات وثلث هاجر ونحن احفاد الثلث الذي صمد وبقي".