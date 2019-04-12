قيومجيان: لضرورة انخراط الأرمن في مؤسسات الدولة والجيش اللبناني

دعا وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور ​ريشار قيومجيان​ خلال زيارته مقر حزب "الرامغافار" في ​الجميزة​، ​الشباب​ الارمني الى المزيد من الانخراط في الدولة للبنانية، معتبرا ان "على الطائفة الارمنية واجب لا تؤديه كاملا اليوم"، مشددا على "ضرورة القيام بحملة لحض ابنائها على الانخراط في مؤسسات الدولة، في ​الجيش اللبناني​، ​قوى الامن​، ووظائف الدولة وفي الوزارات".

ولفت الى ان "لبنان كان ملاذا آمنا للشعب الارمني واعطاهم الكثير، كما كان للارمن دور في نهوض لبنان منذ اعلان دولة لبنان الكبير مرورا بالاستقلال حتى اليوم".

واضاف قيومجيان: "الارمن يلعبون دورا اساسيا في مقدرات لبنان الصناعية وقطاعه الاقتصادي وفي العلم والثقافة والفن والابداع. ونحن فخورون اننا نعطي لبنان فهذا واجبنا ودورنا وهذا امر طبيعي خصوصا اننا جزء اساسي من النسيج اللبناني لذلك يجب ان نكون اكثر ريادة اسوة بالطوائف الاخرى".