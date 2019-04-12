المجلس العدلي أرجأ جلسة متابعة المحاكمة في قضية التفجير بجبل محسن

أرجأ ​المجلس العدلي​ برئاسة ​القاضي جان فهد​ وعضوية المستشارين القضاة: جوزف سماحة، ميشال طرزي، عفيف الحكيم ومايا ماجد، في حضور ممثل ​النيابة العامة​ القاضي عماد قبلان، جلسة متابعة المحاكمة في قضية التفجير المزدوج في مقهى "أبو عمران" في ​جبل محسن​ الذي أدى الى سقوط 9 قتلى و37 جريحا جميعهم من المدنيين في كانون الثاني من العام 2015، الى 21 حزيران المقبل.

ومثل في جلسة اليوم المتهمون الموقوفون قاسم يوسف تلجي، ايلي طوني الوراق الملقب بـ"أبو علي"، مهند عبد القادر الملقب ب"أبو البراء" وجاسم ​محمد سعد​ الدين، مخفورين من دون قيد، كما حضر المتهمون المخلى سبيلهم: محمد السيور، محمد كراجي، محمد خليل الملقب ب"أبو ابراهيم"، في الوقت الذي يحاكم غيابيا كل من: شادي مجدي المولوي، خالد سمير سمير وخضر محمد العوض وحمزة جاسم خالد.