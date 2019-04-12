الجيش: زورق حربي إسرائيلي خرق المياه الإقليمية اللبنانية

أعلنت ​قيادة الجيش​ – ​مديرية التوجيه​ أنه "أقدم زورق حربي إسرائيلي، بتاريخ 11/4/2019 ما بين الساعة 5.47 والساعة 17.03، على خرق ​المياه​ الإقليمية ال​لبنان​ية مقابل ​رأس الناقورة​ على مرحلتين، لمسافة أقصاها 185 مترا".

وأوضحت ​القيادة​ في بيان لها، أنه "تجري متابعة موضوع الخرق بالتنسيق مع قوات ​الأمم المتحدة​ المؤقتة في لبنان".