القصيفي التقى الجراح: معنيون بتقدم مهنة الصحافة وثباتها في مواجهة المعوقات

أكد نقيب المحررين ​جوزيف القصيفي​ عقب زيارته وزير الاعلام ​جمال الجراح​ على رأس وفد من النقابة أنه "كان اللقاء مثمرا وطرحنا خلاله هواجس الصحافيين والاعلاميين في ​لبنان​، وكان الجراح متفهما لكل القضايا التي طرحناها. ونظرا لدقة المواضيع وأهميتها جرى الاتفاق على خطوط عريضة للعمل عليها ومتابعتها في ما بعد، باجتماعات مكثفة ولقاءات من أجل ترسيخ التعاون بين النقابة والوزارة، لاننا جميعا في "مغطس" واحد، ولاننا جميعا معنيون بتقدم المهنة وثباتها في مواجهة المعوقات والتحديات التي تتعرض لها".

وأشار القصيفي الى "اننا عرضنا كل القضايا التي تتعلق بحماية ​الصحافة​ والصحافيين والمهنة، وذلك بتحصين التقديمات وحفظ الحقوق وبتطوير العلاقة وتطوير القوانين المتعلقة بالصحافة والاعلام، من اجل ان تكون اكثر عدلا وشمولية، وليكون لها المردود الايجابي على الصحافيين".

وأكد أن "ما سمعناه من الجراح اليوم كان مطمئنا، لانه كان متفهما لمعاناتنا ولكل ما طرحناه لجهة الحفاظ على حقوق الصحافيين المثبتة بالقانون وعدم المس بها".