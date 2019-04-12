أسامة سعد دعا لانتخاب المرشح المستقل في طرابلس يحيى مولود

اشاد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب ​أسامة سعد​ بالمرشح المستقل للانتخابات الفرعية في ​طرابلس​ يحيي مولود، منوهاً بمواقفه الملتزمة بنهج المعارضة الحقيقية لسلطة ​المحاصصة​ الطائفية، داعيا ألى تأييده في الانتخابات لأنه يتبنى النهج الوطني الديمقراطي التقدمي.

ونوّه سعد بمواقف مولود الرافضة لتحميل نتائج الأزمة للفئات الشعبية ولإعفاء الذين راكموا الثروات على حساب مالية الدولة من تحمّل ما يتوجب عليهم.وحيّا سعد التزام مولود بنهج التغيير وبالدعوة إلى بناء ​الدولة المدنية​ الحديثة الديمقراطية العادلة بديلاً عن دولة المزارع الطائفية.