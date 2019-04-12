استشهاد طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرقي قطاع غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – (الخليج 365):

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد طفل، 15 سنة، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، شرقي قطاع غزة، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

يشارك الفلسطينيون في جمعة جديدة من مسيرات "العودة وكسر الحصار" على الحدود الشرقية لقطاع غزة تحت عنوان "معًا لمواجهة التطبيع".

ودعت الهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار المواطنين للمشاركة في المسيرات، مشددة على أن الجماهير أربكت عبر مسيرتها السليمة وأدواتها الاحتلال الإسرائيلي.