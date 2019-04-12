غدا.. وزير الرياضة يحضر نهائي دوري مراكز الشباب في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:
يزور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، غدًا السبت، محافظة أسوان، لتفقد عدد من المنشآت الرياضية.
ومن المقرر أن يحضر الوزير نهائي كأس مراكز الشباب، على استاد أسوان بين مركز شباب فيصل بالسويس، ومركز شباب سنتريس بالمنوفية.
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