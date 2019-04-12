تونس تدعو إلى الحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة الليبية

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس (أ ش أ)
دعت تونس جميع الأطراف الليبية، لتغليب الحوار لإيجاد تسوية سياسية شاملة للأزمة القائمة.
جاء ذلك خلال لقاء عقده الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، مع وزير خارجيته خميس الجهيناوي، اليوم لبحث آخر تطورات الأزمة الليبية،
وذكرت وزارة الخارجية التونسية، في بيان اليوم الجمعة، أن اللقاء تناول أيضا عرضا من وزير الخارجية التونسي حول نتائج اللقاءات التي أجراها في نيويورك لحشد الدعم لترشح تونس لعضوية مجلس الأمن للفترة 2020-2021 في الانتخابات التي ستجرى في يونيو المقبل، إضافة إلى نتائج المباحثات التي أجراها مع نائب وزير الخارجية الأمريكي حول سبل دعم التعاون المشترك والاستحقاقات الثنائية القادمة، وعلى رأسها الدورة 30 للجنة العسكرية والدورة الثانية للجنة الاقتصادية والدورة الثالثة للحوار الاستراتيجي.
واضاف البيان أن اللقاء تناول أيضا مشاركة تونس في المنتدى الروسي العربي الذي تستضيفه موسكو في 16 أبريل الجاري.
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