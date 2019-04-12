ليبيا / رئيس مؤسّسة النفط الليبيّة يحذّر من أن القتال قد "يقضي" على إنتاج الخام

وكالات - قال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إن تجدد القتال في البلاد "قد يقضي" على إنتاج البلاد من الخام، وفقا لمنشور أعادت المؤسسة تغريده. وأعادت المؤسسة الوطنية للنفط تغريد مقابلة أجراها صنع الله مع صحيفة "فايننشال تايمز" تضمنت تلك التعليقات.

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