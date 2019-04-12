إيطاليا تطالب الناتو والاتحاد الأوروبي بتحمل مسئولية أكبر بليبيا

أعربت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا عن أملها في أن تتحمل جميع دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي مسؤولية أكبر، ليس في مجال الملف الليبي فقط، بل في جميع القضايا المتعلقة باستقرار وأمن منطقة المتوسط.
وقالت ترينتا في مؤتمر صحفي بمقر قيادة سرب البحرية في روما -وفق ما نقلته وكالة أنباء آكي الإيطالية - "إننا نتابع في هذه الساعات، بقلق شديد تطور الوضع في البلاد (ليبيا)
وتابعت "إن خوفنا مَردّه وجود كثير من مواطنينا في ليبيا، وكذلك من إمكانية أن يتلاشى الالتزام الميداني الذي تم حتى الآن من قبل المجتمع الدولي، بسبب الأحداث الجارية"، مذكِّرة بأن حضور إيطاليا في ليبيا يعود لفترة طويلة".
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