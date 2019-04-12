وزير الدفاع الروسي: كلفنا بتنفيذ 400 منشأة إضافية للقوات النووية

أكد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو أن وزارة الدفاع الروسية كُلفت بتنفيذ 400 منشأة إضافية للقوات النووية الاستراتيجية عام 2019. وأضاف شويجو - في مؤتمر صحفي نقلته وكالة أنباء انترفاكس الروسية - "لقد تجاوزنا العديد من المؤشرات، كما تجاوزنا خطة منشآت البنية التحتية في الربع الأول بمقدار 11 مرة، ومن

وأشار إلى أنه "يجب القيام بهذا، لأن الكثير مما يتم توفيره الآن للقوات، وعلى وجه الخصوص، إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية، يحتاج إلى بنية شاملة ومدروسة". انترفاكس الروسية - "لقد تجاوزنا العديد من المؤشرات، كما تجاوزنا خطة منشآت البنية التحتية في الربع الأول بمقدار 11 مرة، ومنالمتوقع لهذا العام تشغيل 400 منشأة مرتبطة بقوات الردع النووي الاستراتيجي بشكل عام".وأشار إلى أنه "يجب القيام بهذا، لأن الكثير مما يتم توفيره الآن للقوات، وعلى وجه الخصوص، إلى قوات الصواريخ الاستراتيجية، يحتاج إلى بنية شاملة ومدروسة".

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