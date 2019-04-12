الجيش الفلبيني يقضي على 12 مسلحاً من جماعة "أبو سياف" الإرهابية

قضت القوات المسلحة الفلبينية على 12 مسلحًا من جماعة "أبو سياف" خلال العمليات العسكرية التي تنفذها جنوبي البلاد لاجتثاث الجماعة الإرهابية المذكورة.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس"الأمريكية، أن الاشتباكات وقعت في ولاية سولو فيمحيط مدينة باتيكول، مشيرة إلى سقوط عدد من الإصابات في صفوف القوات المسلحة.
وتنشط جماعة "أبو سياف" في جزر مينداناو، وسولو، وبسيلان، حيث تشكلت مطلع
كما تنشط في خطف الأفراد بهدف الحصول على فدية مالية مقابل الإفراج عنهم، وفي 2014، بايعت تنظيم "داعش".
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