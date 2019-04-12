"الجنائية الدولية" ترفض طلباً لفتح تحقيق حول أفغانستان

رفض قضاة المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الجمعة، طلباً من المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا بفتح تحقيق بشأن جرائم حرب محتملة أثناء الصراع في أفغانستان، وأشاروا إلى نقص الأدلة وضعف احتمالات تعاون الحكومة الأفغانية.

وقضى ممثلو الإدعاء في المحكمة عشر سنوات في تحري مزاعم جرائم حرب قدمتها كل أطراف الصراع في أفغانستان.

وقال نص القرار إن "المحكمة قررت بناء على ذلك، أن فتح تحقيق بشأن الوضع في أفغانستان في هذه المرحلة لن يخدم العدالة وبالتالي ترفض الطلب".

وأضاف أن "على الرغم من توفر كل المتطلبات ذات الصلة فيما يتعلق بالاختصاص القانوني وجواز قبول الدعوى، فإن الظروف الحالية للوضع في أفغانستان تجعل آفاق إجراء تحقيق، ومحاكمة ناجحة محدودة للغاية".

Advertisements

اقرأ أيضاً: ترامب: المحكمة الجنائية الدولية لا تحظى بأي شرعية

وقال كيفن جون هيلر، وهو أستاذ مساعد في القانون الجنائي الدولي بجامعة أمستردام، إن القرار يضع فيما يبدو عقبات كبيرة في طريق أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية فيما يتعلق بفرص إجراء محاكمة ناجحة. وأضاف "إذا كانت هذه هي المعايير فلن يفتحوا أي تحقيق أبداً".

وألغت الولايات المتحدة تأشيرة دخول فاتو بنسودا، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، هذا الشهر، بعدما قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن ستسحب أو سترفض تأشيرات موظفي المحكمة الجنائية الدولية، الذين يتحرون مزاعم ضد القوات الأميركية أو حلفائها.