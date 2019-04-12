العراق: عملية نوعية ضد داعش في حمرين

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الجمعة، أن طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ عملية نوعية مشتركة لملاحقة عناصر تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن "طيران الجيش، وطيران التحالف الدولي، بالتعاون مع جهاز مكافحة الإرهاب، نفذ عملية نوعية مشتركة لسحق فلول داعش التي تتخذ من سلسلة جبال حمرين ملاذاً آمناً لها"، بحسب موقع قناة "إن آر تي" الكردية.

وأوضح البيان أن "طيران الجيش قام بإسناد جهاز مكافحة الإرهاب في نقل قوات محمولة جواً، وتدمير عدة مضافات سكنها عناصر داعش".

وأضاف: "كما عثرت على أسلحة وعتاد وهواتف نقالة أعدت للتفجير، كما تم العثور على المركز الإعلامي لداعش الذي يصدر صحيفة النبأ".

وتابع البيان: "نفذ التحالف الدولي عدداً من الضربات الجوية في عمق المنطقة الممتدة من سلسة جبال حمرين إلى الحافة الشرقية لبحيرة حمرين".

يشار إلى ان قوات جهاز مكافحة الإرهاب، نفذت بالاشتراك مع طيران الجيش وطيران التحالف الدولي، أمس الخميس، عملية عسكرية لملاحقة عناصر تنظيم داعش في منطقة تلال حمرين المعروفة بتضاريسها الجغرافية الوعرة وسط البلاد.