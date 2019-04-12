كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الاقتصاد التركى يفشل فى إقناع المستثمرين فى واشنطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لم يقدم وزير المالية التركي بيرات البيرق، سوى القليل من التفاصيل المقنعة حول خطته للتحول الاقتصادي، وفشل في حث المستثمرين في اجتماع خاص في واشنطن يوم الخميس، وفقًا لما ذكره أربعة أشخاص حضروا الاجتماع.

وتجمع حوالي 400 مستثمر في غرفة في أحد فنادق واشنطن، مع وجود العشرات في الخلف، حيث حدد البيرق ومحافظ البنك المركزي التركي مراد سيتينكايا، حزمة الإصلاح التي كشف عنها البيرق في إسطنبول يوم الأربعاء.

ومع تآكل الليرة التركية وتآكل ثقة المستثمرين، كان الالتزام بمجموعة مقنعة من الإصلاحات طويلة الأجل من أفضل فرص تركيا لإنعاش اقتصاد يعاني من الركود وارتفاع التضخم.

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وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن وجهة نظر البيرق المتفائلة بشأن انتعاش تركيا المتوقع فشلت في واشنطن. وقال أحدهم لوكالة رويترز، إن البيرق أشار إلى انخفاض الأسعار في الآونة الأخيرة وتحسين رصيد الحساب الجاري ليجادلوا بأن تركيا كانت أفضل حالًا اليوم مما كانت عليه في شهر أكتوبر، عندما خرجت من أزمة عملة كبيرة.

وقال المستثمر الذي حضر المؤتمر الذي استضافه بنك جيه بي مورجان الاستثماري في الوقت الذي بدأت فيه اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي في واشنطن "لا أعتقد أنه أقنع أي شخص، ولم يسير الأمر على ما يرام".

وأضاف المستثمر أن المحاور الأخيرة لمواقف السياسة الأكثر دعمًا من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، والتي دفعت المستثمرين إلى البحث عن عوائد في الأصول ذات المخاطر العالية، تساعد على دعم الأسواق التركية.