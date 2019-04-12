كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قوات النظام السوري تستمر في قصف مناطق سريان الهدنة الروسية التركية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاودت قوات النظام السوري قصفها بأكثر من 32 قذيفة مناطق في بلدة التمانعة بريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق في بلدة مورك وقرية الصخر بريف حماة الشمالي الواقعة ضمن مناطق الهدنة الروسية – التركية والمنطقة منزوعة السلاح.

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، أن قوات النظام مناطق أخرى في قرى المهاجرين والشريعة والحويز بسهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي.