محكمة الصلح في موسكو تغرم موقع "فيسبوك"

فرضت محكمة الصلح في موسكو، غرامة مالية قدرها 3000 روبل (55 دولارا) بحق "فيسبوك"، وذلك بسبب انتهاكها الإداري بعدم تقديم الشركة معلومات حول نقل الخوادم التي تحتوي على بيانات شخصية للمستخدمين الروس إلى روسيا.

وبحسب قرار القاضي: "جرى فرض غرامة إدارية على شركة "فيسبوك"، بمبلغ وقدره 3 آلاف روبل (حوالي 55 دولارا) " وتواجه شبكة التواصل الاجتماعي عقوبة الحد الأقصى بغرامة قدرها 5 آلاف روبل (78 دولارا).

وقد جرى وضع بروتوكول مماثل فيما يتعلق بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تم النظر فيه من قبل المحكمة في 5 أبريل. تم تغريم الشركة 3000 روبل.

لم يمثل ممثلو "فيسبوك"، أمام المحكمة. ولهذا السبب، قبل أسبوعين، أرجأت المحكمة النظر في البروتوكول. هذه المرة، وجدت المحكمة أنه من الممكن المضي قدما في حل القضية في غياب ممثليها، لأنه لم تكن هناك أية طلبات لتأجيل الجلسة.