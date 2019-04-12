كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأمم المتحدة: 8 آلاف نازح من طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، اليوم الجمعة، تضاعف عدد النازحين بسبب القتال الدائر حول العاصمة الليبية طرابلس جراء هجوم المشير خليفة حفتر، ليتخطى 8 آلاف نازح في الـ48 ساعة الماضية.

وتزداد مخاوف المدنيين في المناطق المنكوبة على أرواحهم ونقص الإمدادات، وفقاً لبيان صادر عن الوكالة الأممية.

وأكد المتحدث باسم الأمم المتحدة في جنيف، ريبال ليبلانك، في مؤتمر صحفي، أن "الأمم المتحدة تواصل الدعوة إلى هدنة إنسانية للسماح للمدنيين بالوصول إلى خدمات الطوارئ، بمن فيهم الجرحى، في مناطق النزاع".