كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمسا تبحث إلغاء حسابات التواصل مجهولة الهوية لوقف خطابات الكراهية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت حكومة النمسا، اليوم، انها تفكر في قانون يجعل من الضروري على منصات الإنترنت الكبيرة تسجيل مستخدميها وحرمان الأشخاص الذين يقفون وراء الكراهية من إخفاء هويتهم.

وكتب المستشار النمساوى سيباستيان كورز، عبر حسابه على موقع التواصل تويتر :"لسوء الحظ، كان هناك عدد متزايد من الانتهاكات الواضحة والإهانات والإسائات على الإنترنت في الماضي تحت غطاء عدم الكشف عن الهوية، لهذا السبب نحن بحاجة إلى إطار لمزيد من المسؤولية على الإنترنت.

وقال جرنوت بلوميل الوزير المسؤول عن شؤون الاتحاد الأوروبي والفن والثقافة والإعلام، إن القانون الجديد سيصبح ساري المفعول في عام 2020 وسيجعل من الضروري على منصات مثل فيسبوك، وتويتر، وانستاجرام، تسجيل مستخدميها.

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وقال إن الأمر متروك للمنصات نفسها لتقرير شكل التسجيل، لكن السلطات ستكون قادرة على الوصول إلى هويات المستخدمين في حالة نشر الكراهية أو للاشتباه في انتهاك قوانين أخرى.

وقال بلوميل للصحفيين بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي :"يجب ألا تكون مساحة الإنترنت مساحة بدون قوانين"، مضيفًا أن النمسا تهدف إلى وضع سابقة للدول الأخرى في هذا الشأن.

وتسبب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق من هذا العام في جدل من خلال اقتراح حظر منشورات مجهولة على وسائل التواصل الاجتماعي.