كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل 3 عناصر من النظام بتفجير في درعا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت مصادر في المعارضة السورية، اليوم الجمعة، إن ثلاثة من عناصر الجيش السوري الحكومي قتلوا في تفجير عبوة ناسفة زرعت على طريق في ريف درعا الشمالي الغربي.

وأوضحت المصادر أنه تم تفجير العبوة الناسفة خلال مرور سيارة تقل عناصر من القوات الحكومية.

من جهة أخرى، قالت مصادر في محافظة درعا "انفجرت سيارة مفخخة قرب معمل الأعلاف بين شمال مدينة درعا دون وقوع إصابات بشرية واقتصرت الأضرار على الماديات".

وتشهد محافظة درعا استهدافاً متكرراً لعناصر القوات الحكومية السورية، رغم التوصل إلى تسوية برعاية الجيش الروسي، وتتهم القوات الحكومية خلايا تابعة للمعارضة السورية لا زالت في المنطقة، والتي تم اعتقال عدد كبير من عناصرها خلال الاشهر الماضية، بالوقوف وراء هذه الهجمات.