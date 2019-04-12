كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رعب فى أندونيسيا بعد إصدار تحذير تسونامى جراء زلزال قوته 6.8 ريختر (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هزّ زلزال قوي بلغت قوته 6.8 درجة إندونيسيا، اليوم الجمعة، مما أدى إلى إصدار تحذير قصير من كارثة تسونامي وفرار السكان المرعوبين إلى أرض مرتفعة.

Advertisements

ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" اليوم، ثارت حالة من الذعر عندما انحرفت المباني وانقطعت الكهرباء عندما وقع الزلزال على عمق ضحل نسبته 10 أميال قبالة الساحل الشرقي لجزيرة سولاويزي.

وأصدرت وكالة الجيوفيزياء في إندونيسيا تحذيراً من كارثة تسونامي للمجتمعات الساحلية في مقاطعة موروالي، حيث نصحت السكان بالابتعاد عن الساحل.