كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريطانيا تبدأ تطبيق قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية البريطانية، اليوم، بدء تطبيق قوانين جديدة لمكافحة الإرهاب.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قانون "مكافحة الإرهاب وأمن الحدود" الجديد يشمل أحكامًا بالسجن لفترات أطول في عدد من جرائم الإرهاب ويضع حد للإفراج المبكر التلقائي للمدانين بتلك الجرائم.

وأضاف البيان، أن القانون يجرم دخول مناطق محظورة أو البقاء فيها ويجعل من مشاهدة أو الحصول على مواد إرهابية عبر الإنترنت جريمة يعاقب عليها، مبينة أن القانون يمنح أيضًا السطات صلاحيات أكبر لدخول وتفتيش منازل المدانين بجرائم الإرهاب.