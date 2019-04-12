كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زعيم كوريا الشمالية يعزز سلطته.. ويجرى تغييرات بالقيادة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجرت كوريا الشمالية، في واحدة من أكبر التغييرات في القيادة منذ سنوات، وشملت تعيين رئيسًا جديدًا "غير تنفيذى"، ورئيسًا للوزراء، ومنحت الزعيم كيم جونج أون لقبًا جديدًا، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام الرسمية يوم الجمعة، وهو ما دفع المحللين إلى اعتباره تعزيز قبضة كيم على السلطة.

وفي خطوة متوقعة، تم إعادة انتخاب كيم جونج أون كرئيساً للجنة شؤون الدولة في جلسة الهيئة التشريعية لكوريا الشمالية التي عقدت يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية.

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ومع ذلك، ولأول مرة، أشارت وسائل الإعلام الحكومية، إلى كيم باعتباره "الممثل الأعلى لجميع الشعب الكوري"، وتمت الموافقة على هذا اللقب بموجب مرسوم خاص في فبراير، وفقًا لوكالة أسوشيتيد برس، لكن لم يتم استخدامه علنًا حتى يوم الجمعة.

وليس من الواضح ما إذا كان سيتم تدوين التغييرات في الدستور، لكن المحللين قالوا إن التعديلات وتعزيز السلطة فى قبضة كيم أصبحت مكتملة، بعد ثماني سنوات من ورث حكم والده كيم جونج إيل.

وقال مايكل مادن، وهو خبير في القيادة في كوريا الشمالية غير مقيم في مركز ستيمسون، وهو مركز أبحاث مقره واشنطن: "لقد اكتمل الانتقال وتعزيز سلطة نظام كيم جونج أون"، وأضاف:"من المحتمل أن يكون هذا هو أكبر تعديل حكومي حزبي منذ سنوات عديدة".