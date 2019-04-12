كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مندوب السودان بالأمم المتحدة: المجلس العسكري لن يحكم البلاد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المندوب السوداني لدى الأمم المتحدة، إن ما يجري في السودان شأن داخلي، موضحا بأن المجلس العسكري الانتقالي جاء استجابة لرغبة الشعب السوداني في التغيير.

وأكد المندوب السوداني، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن التطورات في السودان، اليوم الجمعة، أن المجلس العسكري الانتقالي لن يقصي أي طرف، وسيكون راعياً للحكومة المدنية ولن يحكم البلاد.

ودعا المجتمع الدولي لدعم عملية الانتقال السلمي في السودان