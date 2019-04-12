كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تدعو مصر وتونس إلى اجتماع طارئ بشأن ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت صحيفة "ليبيا هيرالد" اللبية، أن الجزائر دعت إلى عقد اجتماع ثلاثي طارئ، يضم تونس ومصر لبحث سبل تجاوز الأزمة الحالية في ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية، إن وزير الشؤون الخارجية الجزائري "صبري بوقادوم" أجرى اتصالات مع نظيريه المصري والتونسي، والمبعوث الأممي غسان سلامة، لاقتراح اجتماع طارئ لبحث الأوضاع في ليبيا.

ودعا الوزير الجزائري لتوحيد جهود دول الجوار من أجل حث الأطراف الليبية للعمل على وقف الاقتتال واللجوء للحوار لضمان وحدة الشعب الليبي والمحافظة على مؤسساته وحماية بلاده من التدخلات الأجنبية.