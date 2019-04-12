كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الوطني الليبي يقصف معسكرا قرب ميناء للنفط والغاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفاد مصدر عسكري وسكان، بأن طائرة حربية تابعة لقوات شرق ليبيا "الجيش الوطني الليبي"، هاجمت، اليوم الجمعة، معسكرًا لقوة متحالفة مع حكومة الوفاق.

والضربة الجوية هي الأقرب حتى الآن من أي منشأة للنفط والغاز منذ بدء هجوم الجيش الوطني الليبي، على العاصمة طرابلس قبل أسبوع.

وتقع زوارة إلى الغرب من ميناء مليتة للنفط والغاز، وهو مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية الليبية للنفط وشركة إيني الإيطالية.