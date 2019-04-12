كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر منظمة الصحة العالمية تعرب عن قلقها من تفشي الأمراض في ليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنها تخشى تفشي الأمراض المعدية بسبب المياه القذرة والأشخاص الذين يفرون من القتال بالقرب من طرابلس، حيث أصبح لديها حوالي أسبوعين فقط من إمدادات الطوارئ للمستشفيات والمرافق الصحية.

وقال الدكتور سيد حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في ليبيا، في مؤتمر صحفي من طرابلس، إنه بعد أسبوع من القتال، قُتل 75 شخصًا وجُرح 323 منهم سبعة مدنيين وجرح 10 آخرون.

وأضاف أن منظمة الصحة العالمية سلمت مجموعات من الأدوية إلى المستشفيات، موضحا "هذه الإمدادات ستستمر لمدة أسبوعين فقط، وه المرحلة الحادة".

وفر ثمانية آلاف شخص حتى الآن من القتال ولكن منظمة الصحة العالمية لديها خطط طوارئ في حالة نزوح "الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف" في المرحلة الحادة من القتال.