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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش الليبي يقصف معسكرا تابعا للميليشيات شرق طرابلس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الجمعة 12/أبريل/2019 - 04:03 مأسماء العزب
قصف سلاح الجو التابع للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، معسكرا تابعا للميليشيات في منطقة تاجوراء شمال شرقي طرابلس، حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية".
وعلى مدار يومين، قصف الجيش الليبي ميليشيات تمركزت في مطار طرابلس، في إطار استمرار معركة "طوفان الكرامة"، التي أطلقها المشير خليفة حفتر، الأسبوع الماضي، بهدف فرض سيطرة الشرعية على العاصمة وطرد الميليشيات.
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