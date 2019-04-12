كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يقبل أقدام زعماء جنوب السودان المتحاربين لإحلال السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، من زعيمين جنوب السودان المتحاربين وضع خلافاتهما خلفهما عندما اتخذ بابا الفاتيكان خطوة غير عادية باستضافة الرجلين وغيرهما من قادة جنوب السودان من أجل تراجع روحي يهدف إلى إنهاء العنف.

وانحنى البابا لتقبيل أقدام الزعمين سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار، كما طلب منهم "البقاء في سلام".

وقال البابا للزعيمين: "ستكون هناك العديد من المشاكل، لكنها لن تتغلب علينا".

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كما حثهم فرانسيس على الحفاظ على الخلافات "بداخلهم، داخل مكاتبهم، إذا جاز التعبير"".

وأضاف "ولكن أمام الناس، أمسكوا أيديكم متحدين، كمواطنين بسيطين، سوف تصبحون آباء للأمة".

ويعد التنافس القديم بين رئيس جنوب السودان سلفا كير ونائبه السابق ريك مشار هو أصل الحرب الأهلية في جنوب السودان - وهو صراع استمر منذ سنوات.