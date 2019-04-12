البيضاء تحتضن تصفيات كاستينغ أضخم برنامج لاكتشاف المواهب بالوطن العربي من مختلف الاعمار

تنطلق يوم الاحد 14 أبريل تصفيات كاستينغ أضخم برنامج لاكتشاف المواهب الغنائية بالوطن العربي، وذلك بفندق بلاس أنفا بمدينة الدار البيضاء، التصفيات من تنظيم شركة “جول افينت” لصاحبتها حياة جبران و ستكون تحت إشراف الكوتش والموسيقار كريم التدلاوي، و حضور الفنان بدر سلطان.

المسابقة مفتوحة في وجه الاطفال والشباب ابتداء من سن سبع سنوات.

ولأول مرة في برامج المواهب الفنية العربية ستتاح الفرصة لمن هم فوق الستين لتحقيق أحلامهم والتعبير عن مواهبهم، إضافة إلى المنظمون لا يشترطون لغة غناء المتسابقين؛ فكل اللغات متاحة ك ”عربية وفرنسية وإنجليزية”، هذا وستقام الأطوار النهائية في أحد البلدان العربية.

ويتوقع المنظمون أن يعرف الكاستنغ مشاركة كبيرة من لدن الاطفال والشباب والأشخاص ما فوق الستين، وذلك بسبب الأصداء الطيبة التي خلفها مشاركون مغاربة سابقون واحتلالهم لمراتب مشرفة في هاته المسابقات وصلت حد الفوز باللقب في العديد منها.

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