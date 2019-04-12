نبيلة معان تعبر عن شعورها بعد توشيحها بوسام ملكي.. وتصرح: أحترم جميع الأنماط الموسيقية – فيديو

قالت الفنانة المغربية، نبيلة معان، إن تربيتها في وسط يعشق الموسيقى المغربية، كان سببا في توجهها نحو غناء الملحون، والغرناطي، والطرب الأندلسي.

وعن الموسيقى الشبابية، أبرزت معان أن لكل فنان توجه خاص، وهي عن نفسها تحترم جميع الأنماط، وتشجع على الاختلاف في الثقافة الموسيقية المغربية.

وأكدت معان أنها استفادت من دعم وزارة الثقافة، في ألبومها “زمن الأندلس”، ما يبرز اهتمام الوزارة بدعم الموسيقى المغربية بكل أنواعها.

ويصنف كثير من متتبعي الفن المغربي معان ضمن الفنانين، الذي يقدمون أعمالا للنخبة، إلا أنها ترفض هذا الطرح، وتعتبر نفسها أنها تقدم أغان لجميع الجمهور.

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وعن توشيحها بوسام ملكي، قالت معان: “كانت فرحة كبيرة، وكان شرف كبير.. وكنتمنى مسيرة موفقة للفنانة كاملين، وللموسيقى المغربية بصفة عامة”.

يذكر أن معان كانت نجمة افتتاح الدورة الثانية من مهرجان أسفي للضحك، الأربعاء الماضي.